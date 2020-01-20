مبعوث إيران في أوكرانيا.. وكييف تطالب بتسليمها صندوقي "بوينغ" المنكوبة الأسودين

توجه وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي إلى كييف برسالة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن كارثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن وفدا برئاسة الإسلامي توجه إلى كييف لبحث قضية الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737-800"، مضيفا: "نتابع القضايا المرتبطة بكافة ضحايا الطائرة الأوكرانية، وإيران هي المعنية بدراسة الحادث وعلى الآخرين عدم تسييسه".

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في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أثناء موجز صحفي في كييف، أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع الوفد الإيراني، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لإطلاع السلطات الأوكرانية على الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية إزاء الحادث المأساوي.

وأشار بريستايكو إلى أن بلاده تصر على ضرورة تسليم صندوقي الطائرة المنكوبة الأسودين إليها، مشددا على أنهما تابعان لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ولدى كييف "الحق على جميع المستويات" في استعادتهما.

وتابع: "نطالب بتسليم هذين الصندوقين إلينا، وسيكون ذلك دليلا على استعداد الجانب الإيراني للحوار المفتوح والتحقيق في الكارثة بشكل نزيه وغير مسيس".

ويأتي ذلك على خلفية تراجع إيران أمس عن وعودها بتسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف.

واعترفت طهران بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران في وقت سابق من الشهر الجاري أسقطت عن طريق الخطأ أثناء تحليقها فوق موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: وكالات