أستراليا .. المصائب لا تأتي فرادى (صور + فيديو)

لا تزال أستراليا تعاني من كوارث طبيعية حادة، إذ شهدت مناطق منها، على خلفية تواصل الحرائق المدمرة واسعة النطاق، عاصفة رملية قوية أعقبها تساقط البرد بحجم هائل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات مثيرة تظهر العاصفة، وهي بمثابة جدار رملي بارتفاع مبنى مؤلف من عشرة طوابق ورافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 107 كيلومترات في ساعة.

وطالت العاصفة أمس الأحد مناطق وسط ولاية نيوساوث ويلز لـ"تحول النهار إلى ليل"، حسب صحيفة "غارديان".

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT — Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020

وبعد أقل من 24 ساعة من العاصفة، شهدت نيوساوث ويلز ومناطق أخرى جنوب أستراليا، بما فيها ولاية فيكتوريا ومركزها ميلبورن والعاصمة كانبيرا، تساقط البرد بحجم كرة الغولف.

وأدت هذه الظاهرة النادرة التي رافقتها أيضا رياح قوية إلى اقتلاع أشجار وكسر زجاج سيارات في المناطق المنكوبة، وتلقت خدمة الطوارئ في فيكتوريا نحو 1500 طلب مساعدة من المواطنين، وكانت معظمها متعلقة بتضرر منازلهم.

Hail destroying the trees at Parliament House.. poor gardeners pic.twitter.com/bHEES1yhHy — Tamsin Rose (@tamsinroses) January 20, 2020

More weather from Australia pic.twitter.com/rZk2ZTLROo — Robert Lanfear (@RobLanfear) January 20, 2020

Chaos outside offices in the Parli triangle. Insurance company hotlines will be buzzing. @abccanberrapic.twitter.com/fqoEYKj8dA — Tom Maddocks (@MaddocksThomas) January 20, 2020

ويأتي ذلك على خلفية تواصل الحرائق الطبيعية واسعة النطاق التي أودت بأرواح 30 شخصا منذ سبتمبر المضي، علاوة على تدمير نحو 10 ملايين هكتار من الغابات وألفي منزل ونفوق أكثر من مليار حيوان، ويحذر الخبراء من أن موسم الحرائق في البلاد قد يستمر خلال الأشهر القادمة.

المصدر: وكالات