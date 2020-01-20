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أستراليا .. المصائب لا تأتي فرادى (صور + فيديو)

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أستراليا .. المصائب لا تأتي فرادى (صور + فيديو)
Reuters
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لا تزال أستراليا تعاني من كوارث طبيعية حادة، إذ شهدت مناطق منها، على خلفية تواصل الحرائق المدمرة واسعة النطاق، عاصفة رملية قوية أعقبها تساقط البرد بحجم هائل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات مثيرة تظهر العاصفة، وهي بمثابة جدار رملي بارتفاع مبنى مؤلف من عشرة طوابق ورافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 107 كيلومترات في ساعة.

وطالت العاصفة أمس الأحد مناطق وسط ولاية نيوساوث ويلز لـ"تحول النهار إلى ليل"، حسب صحيفة "غارديان".

وبعد أقل من 24 ساعة من العاصفة، شهدت نيوساوث ويلز ومناطق أخرى جنوب أستراليا، بما فيها ولاية فيكتوريا ومركزها ميلبورن والعاصمة كانبيرا، تساقط البرد بحجم كرة الغولف.

وأدت هذه الظاهرة النادرة التي رافقتها أيضا رياح قوية إلى اقتلاع أشجار وكسر زجاج سيارات في المناطق المنكوبة، وتلقت خدمة الطوارئ في فيكتوريا نحو 1500 طلب مساعدة من المواطنين، وكانت معظمها متعلقة بتضرر منازلهم.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل الحرائق الطبيعية واسعة النطاق التي أودت بأرواح 30 شخصا منذ سبتمبر المضي، علاوة على تدمير نحو 10 ملايين هكتار من الغابات وألفي منزل ونفوق أكثر من مليار حيوان، ويحذر الخبراء من أن موسم الحرائق في البلاد قد يستمر خلال الأشهر القادمة.

المصدر: وكالات

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