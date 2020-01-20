برلين تعلن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من المقرر عقد المؤتمر المقبل حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية في أوائل فبراير المقبل.

وأضاف ماس، في حديث للصحفيين على هامش مجلس الاتحاد الأوروبي: "بالأمس، قررنا عقد مؤتمر متابعة في برلين على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في أوائل فبراير. وبالتالي، تم أمس تحديد نقطة الانطلاق الأولى".

ووفقا للوزير ماس، تمكن مؤتمر برلين يوم الأحد من تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه.

ويستعرض مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، نتائج المؤتمر حول ليبيا الذي عقد يوم الأحد في برلين.

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وحضرت مؤتمر برلين حول ليبيا وفود عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما شاركت في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

المصدر: نوفوستي