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انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)

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انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)
عرب 48
انفجار غاز في مدينة طمرة
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أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عدد من العمال بجروح، بعضها خطيرة.

وأفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن "انفجارا وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة".

انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)
عرب 48

ولفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار.

انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)
عرب 48

انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)
عرب 48

المصدر: مكان+عرب 48

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