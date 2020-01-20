انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل (فيديو وصور)

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عدد من العمال بجروح، بعضها خطيرة.

وأفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن "انفجارا وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة".

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لحظة انفجار الغاز في المصنع بطمرة واصابة عدد من العمال pic.twitter.com/DQBLKmgxns — مكان الأخبار (@News_Makan) January 20, 2020

ولفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار.

عرب 48

عرب 48

المصدر: مكان+عرب 48