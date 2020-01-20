إسرائيل تمنع رئيس أوكرانيا من إلقاء كلمة في فعالية تذكارية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسيكي، أنه لم يتلق دعوة لإلقاء كلمة في فعالية تذكارية ستقام في إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز بيركينو.

وذكر زيلينسكي، في مقابلة نشرتها أمس الأحد صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه سيشارك في الفعالية المقرر تنظيمها في الدولة العبرية الأسبوع الجاري، موضحا أن الإعلان رسميا عن ذلك لم يأت بعد في ظل كارثة إسقاط إيران عن طريق الخطأ طائرة "بوينغ" الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقال زيلينسكي إنه لا يهمه شخصيا ما إذا كان سيلقي كلمة في الفعالية أم لا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واحدا من كل أربعة يهود قتلوا خلال الهولوكوست كان أوكرانيا، حسب المعلومات الإحصائية المتوفرة لدى حكومة كييف.

وتابع: "لذلك من المهم للغاية بالنسبة للأوكرانيين تكريم ذكرى ضحايا الهولوكوست، وأعتقد أنه كان من العدل أن يلقي رئيس أوكرانيا خطابا. أعرف أن لدى الجانب الإسرائيلي صيغة مختلفة، ولسنا مدعوين لإلقاء كلمة".

وسبق أن قرر الرئيس البولندي أندجي دودا رفض المشاركة في المراسم التذكارية التي سيحضرها زعماء عشرات الدول، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم تلقيه دعوة لإلقاء كلمة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل