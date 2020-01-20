الخارجية الإيرانية تعلن سبب عدم مشاركة ظريف في "منتدى دافوس"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لأن المنظمين "غيروا جدول أعماله فجأة".

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وأضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، أنه "كان من المقرر أن يحضر ظريف، لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس الذي تنطلق فعالياته في 21 يناير وتستغرق أربعة أيام في سويسرا".

وكان رئيس منتدى دافوس بيرغي بريندي، أعلن الأسبوع الماضي، أن ظريف لن يحضر المنتدى، لكنه لم يكشف عن سبب قراره.

ويشارك هذا العام نحو 3 آلاف شخص في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار "مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك"، من بينهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس العراقي برهم صالح.



المصدر: مهر+ رويترز