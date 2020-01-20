طهران: سنقوم بإجراء قوي ومختلف إذا لم يتجاوب الأوروبيون بشأن الاتفاق النووي

هددت طهران باتخاذ إجراء "قوي ومختلف" إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، محذرة من أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي اليوم الاثنين، إن بلاده عدلت التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، مشيرا إلى أن إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق، وهي خطوة بلا أسس قانونية ولا قيمة لها.

وأضاف موسوي: "ما يهمنا من الأوروبيين هو الفعل وليست الأقوال"، مبينا أن "الخطوة الخامسة هي الخطوة الأخيرة في تقليص التعهدات... وإذا لم يتجاوب الأوروبيون فسنقوم بإجراء قوي ومختلف".

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وتابع: "لم نغلق باب التفاوض مع الدول الأوروبية والكرة في ملعبها... قدمنا مقترحات لهم للخروج من الأزمة الراهنة في الاتفاق النووي ونأمل ألا يخضعوا للتنمر الأمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، من أن طهران قد تراجع علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال مضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في تفعيل آلية فض النزاع الخاصة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015.

المصدر: وكالات