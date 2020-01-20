 
مباشر

مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا

أخبار العالم

مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا
Reuters WILLY KURNIAWAN
فيضانات إندونيسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3t0

غرق 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة، انهار في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤولون عن مكافحة الكوارث في البلاد.

إقرأ المزيد
إندونيسيا.. الفيضانات تشرد نصف مليون شخص
إندونيسيا.. الفيضانات تشرد نصف مليون شخص

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا، إنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار أمس الأحد في إقليم بنجكولو، حيث بدأت الوكالة عملية إنقاذ.

وذكر أن تجمع حشد من حوالي 30 شخصا أغلبهم من الطلاب على الجسر، ربما زاد من الحمل ما أدى إلى انهياره.

وأضاف "كانوا يشاهدون الفيضانات في النهر عندما انهار الجسر فسقطوا في المياه".

وقال أوجانج سيافيري المسؤول المحلي بالوكالة، إن التيار القوي جرف الضحايا وأغرقهم، وأضاف أن الجسر يستخدمه أساسا المزارعون المقيمون في أماكن قريبة.

وأضاف ويبوو في بيان اليوم الاثنين "منذ الليلة الماضية تقوم وكالة مكافحة الكوارث في الإقليم والجيش والشرطة والمنظمات المعنية والمتطوعون بالبحث عن شخص المفقود".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة