مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا

غرق 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة، انهار في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤولون عن مكافحة الكوارث في البلاد.

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وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا، إنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار أمس الأحد في إقليم بنجكولو، حيث بدأت الوكالة عملية إنقاذ.

وذكر أن تجمع حشد من حوالي 30 شخصا أغلبهم من الطلاب على الجسر، ربما زاد من الحمل ما أدى إلى انهياره.

وأضاف "كانوا يشاهدون الفيضانات في النهر عندما انهار الجسر فسقطوا في المياه".

وقال أوجانج سيافيري المسؤول المحلي بالوكالة، إن التيار القوي جرف الضحايا وأغرقهم، وأضاف أن الجسر يستخدمه أساسا المزارعون المقيمون في أماكن قريبة.

وأضاف ويبوو في بيان اليوم الاثنين "منذ الليلة الماضية تقوم وكالة مكافحة الكوارث في الإقليم والجيش والشرطة والمنظمات المعنية والمتطوعون بالبحث عن شخص المفقود".

المصدر: رويترز