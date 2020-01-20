ماذا نشر زعماء العالم على "تويتر" بعد مؤتمر برلين؟

نشر عدد من زعماء الدول الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، صورا عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشر عبر صفحته على "تويتر" صورا تجمعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جويبي كونتي، في جلسة هامشية جلس فيها الزعماء في دائرة مصغرة بعيدا عن البروتوكولات.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث وقادة العالم أهم التطورات بشأن الأزمة في ليبيا على هامش مؤتمر برلين المنعقد الآن في ألمانيا. pic.twitter.com/6HKHjUvW9E — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 19, 2020

من جهته، نشر رئيس وزراء إيطاليا مجموعة من الصور جمعته مع المستشارة الألمانية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الروسي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

A Berlino per la conferenza sulla Libia con il Ministro degli Esteri @luigidimaio. Confidiamo che questo summit possa rappresentare una tappa importante per giungere ad una soluzione politica della crisi libica. Un percorso al quale l'Italia ha sempre lavorato con determinazione. pic.twitter.com/8FSbGnF80j — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 19, 2020

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نشر بدوره صورتين من لقاءين جمعاه مع بوتين وماكرون، كما نشر في منشور آخر، صور وصوله إلى برلين ولقاءه الهامشي مع غوتيريش، والصورة الجماعية للمؤتمرين.

PM @BorisJohnson joined world leaders in Berlin for talks on ending the conflict in Libya. pic.twitter.com/cq3o9LhGET — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 19, 2020

بدورها، صفحة "أخبار الأمم المتحدة" اكتفت بنشر الصورة الجماعية للزعماء، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى تفادي حرب شاملة في المنطقة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في حل خلافاته عبر النقاش وبحسن النية، كما حث على وقف الانتهاكات الصارخة لحظر التسليح، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

الأمين العام @antonioguterres من #مؤتمر_برلين



⚡️يدعو إلى تفادي حرب شاملة في المنطقة

⚡️يؤكد دعم #الأمم_المتحدة لشعب #ليبيا في حل خلافاته عبر النقاش وبحسن النية

⚡️يحث على وقف الانتهاكات الصارخة لحظر التسليح، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال



تفاصيل أوفى👇https://t.co/vqmVkZWgyd — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 19, 2020

المصدر: RT