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ماذا نشر زعماء العالم على "تويتر" بعد مؤتمر برلين؟

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ماذا نشر زعماء العالم على
Reuters
مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد
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نشر عدد من زعماء الدول الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، صورا عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشر عبر صفحته على "تويتر" صورا تجمعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جويبي كونتي، في جلسة هامشية جلس فيها الزعماء في دائرة مصغرة بعيدا عن البروتوكولات.

من جهته، نشر رئيس وزراء إيطاليا مجموعة من الصور جمعته مع المستشارة الألمانية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الروسي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نشر بدوره صورتين من لقاءين جمعاه مع بوتين وماكرون، كما نشر في منشور آخر، صور وصوله إلى برلين ولقاءه الهامشي مع غوتيريش، والصورة الجماعية للمؤتمرين.

بدورها، صفحة "أخبار الأمم المتحدة" اكتفت بنشر الصورة الجماعية للزعماء، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى تفادي حرب شاملة في المنطقة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في حل خلافاته عبر النقاش وبحسن النية، كما حث على وقف الانتهاكات الصارخة لحظر التسليح، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

المصدر: RT 

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