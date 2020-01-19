اليونان بصدد تقييم مؤتمر برلين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

تشير اليونان إلى عدد من النتائج الإيجابية لمؤتمر برلين حول التسوية الليبية، لكنها ستحدد موقفها الرسمي بعد اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في الحكومة اليونانية للصحفيين اليوم: "من الجيد أن مؤتمر برلين، أكد من جديد التزامه بإيجاد حل سياسي للمشكلة الليبية. والتزام الجميع بمراعاة حظر الأسلحة إيجابي أيضا".

وأضاف: "الموقف الرسمي للجانب اليوناني، سيعلن غدا بعد انتهاء أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس. من المتوقع أن يتم تقديم معلومات كاملة عن نتائج المؤتمر".

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وحضرت مؤتمر برلين حول ليبيا وفود عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما شاركت في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

المصدر: وكالات