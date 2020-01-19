 
مباشر

تأخر بوتين عن الصورة الجماعية في برلين يربك ميركل وماكرون

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3rf

أصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالارتباك، بسبب تأخر طفيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صورة جماعية تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين.

ويظهر في فيديو الصورة، كيف كانت ميركل وماكرون إلى جانب مشاركين آخرين في القمة، يستعدون لالتقاط صورة فوتوغرافية بروتوكولية، عندما لاحظوا أن الزعيم الروسي لم يقترب بعد.

وتبادل رؤساء الدول النظرات، وبعد ذلك سألت المستشارة الألمانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصورة، حيث كان من المفترض أن يقف إلى جانب غوتشيرش.

وبعد برهة، ظهر الرئيس الروسي في مكان التقاط الصورة، حيث استقبله نظيره الفرنسي الذي خرج من الصف لاستقباله.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة