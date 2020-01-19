الفلبين: جماعة "أبو سياف" تخطف 5 إندونيسيين

أعلن الجيش الفلبيني البدء بعمليات البحث عن خمسة صيادين إندونيسيين، اختطفهم عناصر جماعة "أبو سياف" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في المياه الماليزية الأسبوع الماضي.

واختطف 8 إندونيسيين صباح يوم الخميس، وقال رئيس قيادة مينداناو العسكرية الغربية الفريق سيريليتو سوبيجانا، إن "3 صيادين أطلق سراحهم ويرجح أن يكون الخاطفون نقلوا الباقين إلى إقليم سولو الفلبيني".

وكشف سوبيجانا النقاب عن عملية الخطف بعد يوم من اشتباكات بين الجنود وجماعة "أبو سياف" في جزيرة سولاري في بلدة بارانغ في سولو معقل الجماعة، مما أسفر عن مقتل أحد المتشددين وتدمير زورق سريع يعتقد أنهم استخدموه في عملية الخطف.

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، أنها نسقت مع حكومة الفلبين وما زالت تنتظر المعلومات الرسمية عن الواقعة.

وتشتهر جماعة "أبو سياف" بأعمال القرصنة وإعدام المختطفين بقطع رؤوسهم، إذا لم تدفع لهم فدية.

المصدر: رويترز