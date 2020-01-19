 
مباشر

الفلبين: جماعة "أبو سياف" تخطف 5 إندونيسيين

أخبار العالم

الفلبين: جماعة
Reuters Cheryl Ravelo
ملصق بصور جماعة "أبو سياف" المتشددة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3q9

أعلن الجيش الفلبيني البدء بعمليات البحث عن خمسة صيادين إندونيسيين، اختطفهم عناصر جماعة "أبو سياف" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في المياه الماليزية الأسبوع الماضي.

واختطف 8 إندونيسيين صباح يوم الخميس، وقال رئيس قيادة مينداناو العسكرية الغربية الفريق سيريليتو سوبيجانا، إن "3 صيادين أطلق سراحهم ويرجح أن يكون الخاطفون نقلوا الباقين إلى إقليم سولو الفلبيني".

وكشف سوبيجانا النقاب عن عملية الخطف بعد يوم من اشتباكات بين الجنود وجماعة "أبو سياف" في جزيرة سولاري في بلدة بارانغ في سولو معقل الجماعة، مما أسفر عن مقتل أحد المتشددين وتدمير زورق سريع يعتقد أنهم استخدموه في عملية الخطف.

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، أنها نسقت مع حكومة الفلبين وما زالت تنتظر المعلومات الرسمية عن الواقعة.

وتشتهر جماعة "أبو سياف" بأعمال القرصنة وإعدام المختطفين بقطع رؤوسهم، إذا لم تدفع لهم فدية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع