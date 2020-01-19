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8 قتلى جراء حريق داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في التشيك

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8 قتلى جراء حريق داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في التشيك
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قتل ثمانية أشخاص فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 29 جراء حريق اندلع اليوم في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة شمال غربي جمهورية التشيك.

وقال ممثل خدمة الإسعاف "الأطباء يتأكدون من المعطيات نتيجة الحريق المأساوي في دار المتقاعدين بمدينة فيبرتي. قتل 8 أشخاص والإصابات 29 منها 3 إصابات بالغة".

ووفق الممثل بدأ الحريق في السادسة صباحا، والآن تمكن رجال الإطفاء من إخماده، وتعمل سبع فرق طبية بما في ذلك فريقان من ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"

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