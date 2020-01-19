فريق ترامب القانوني يرفض مساءلة الرئيس ويصفها بهجوم خطير على الأمريكيين

وصف الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهم الموجهة له بأنها "هجوم خطير" على الأمريكيين، ورفض مساءلته التي يسعى لها مجلس النواب بالكونغرس بشكل قاطع، مؤكدا براءته تماما.

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وتطرق محامو ترامب رسميا وللمرة الأولى إلى تهمتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وذلك في وثيقة من ست صفحات.

ويشكل هذان الاتهامان أساس محاكمته التي تبدأ في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.

وقال أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترامب في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة: "نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية".

وقالت المصادر إن الرد على المساءلة سيثبت أن القضية ضد الرئيس "ما هي سوى هجوم خطير على الشعب الأمريكي" وحقه في التصويت.

وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن التهمتين تنتهكان الدستور الأمريكي وتلحقان به ضررا دائما.

وترامب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونغرس في تحقيقه بالقضية.

المصدر:"رويترز"