بومبيو يلتقي ممثلي عدة دول خلال مؤتمر برلين الخاص بليبيا.. روسيا ليست بينها

كشفت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات، دون أن يجتمع مع أحد من روسيا.

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ويتضمن جدول أعمال بومبيو، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل.

ومن المقرر أن يعقد يومبيو اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، وألمانيا هيكو ماس، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان. لكن جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي لا يتضمن عقد أي لقاءات مع الجانب الروسي.

وتستعد العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، لاستضافة مؤتمر حول ليبيا بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لا سيما العسكرية منها.

وسيناقش المؤتمر اقتراح حظر توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحل العسكري.

ووفق بيان أصدرته الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل هذه الدول.

وأضاف البيان: "وجهت الدعوة أيضا لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين".

وتعاني ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، إثر تدخل عسكري قاده حلف الناتو وعلى رأسه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"