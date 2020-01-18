الإمارات أول العرب في "تصنيف بلومبيرغ" للابتكار

جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية، في"تصنيف بلومبيرغ" للابتكار لعام 2020 الذي شمل 60 دولة، وحلت في أول القائمة ألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وحسب القائمة التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" اليوم السبت، فقد انضمت إلى التصنيف لأول مرة أربع دول هي الجزائر التي احتلت المرتبة 49، ومصر في المرتبة 58، وكازاخستان في المركز 59، وماكاو في المركز 60، وهي آخر الترتيب.

وحلت ألمانيا في المركز الأول في هذا التصنيف، لتطيح بذلك بكوريا الجنوبية التي تصدرت القائمة على مدار السنوات الست الماضية، فيما جاءت سنغافورة في المركز الثالث، أما الولايات المتحدة فقد تراجعت مركزا واحدا لتحل في المرتبة التاسعة.

وتعود أسباب تربع ألمانيا على قمة الترتيب إلى تسجيل أداء جيد في مختلف القياسات، فحوالي ثلث نفقات البحث والتطوير يذهب إلى صناعة السيارات.

وحسنت سنغافورة مركزها، بالصعود إلى المركز الثالث هذا العام، مقارنة بالمركز السادس العام الماضي، بفضل زيادة الإنتاجية ومكاسب التصنيع ذي القيمة المضافة، بحيث تصدرت المركز الأول في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

وتشير بيانات التصنيف إلى أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد صعدت إلى المركز الـ15، وجاءت ثانية في فئة أنشطة براءات الاختراع، وضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

وحلت سويسرا في المركز الرابع، تليها السويد وإسرائيل وفنلندا والدنمارك، فيما حلت فرنسا عاشرة، وبريطانيا في المركز الـ18، تلتها إيطاليا، في حين احتلت روسيا المركز الـ26.

عربيا احتلت المركز الأول والـ44 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة الثانية عربيا والـ52 على المستوى العالمي، تلتها السعودية، ثم الهند.

وتم وضع التصنيف اعتمادا على تحليل عشرات المعايير، بينها معدلات الإنفاق على البحث والتطوير وبراءات الاختراع، والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة.

المصدر: وكالات