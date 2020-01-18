قراصنة يونانيون يشنون هجمات إلكترونية "انتقامية" على مواقع تركية

نفذت مجموعة من القراصنة اليونانيينAnonymous Greece، هجوما "انتقاميا" على مواقع وخدمات إنترنت تركية، "ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية في اليونان".

وقال القراصنة اليونانيون في منشور بمدونتهم على الإنترنت: "مثلما ضرب الأتراك بالأمس (مواقع يونانية)، قررنا الرد بالمثل في اليوم التالي. وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت للتو".

ووفقا للمنشور، فقد تم اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكتروني لصحيفتي Sabah وHurriyer، بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية MIT، ما مجموعه عشر خدمات.

واقتحم القراصنة الأتراك يوم أمس الجمعة، المواقع الإلكترونية التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني (NIS)، ووزارة الشؤون الخارجية، والبرلمان، ووزارة المالية، وبورصة أثينا، حيث تم تعطيلها لمدة ساعة تقريبا.

المصدر: نوفوستي