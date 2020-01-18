اعتقالات واشتباكات بين الشرطة و"السترات الصفراء" في باريس

شهد السبت الـ62 من احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للسلطات في فرنسا، اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لخطة السلطات الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد وتشمل رفع سن المعاش من 62 إلى 65 عاما، وشعارات مناهضة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والحكومة.

وذكرت قناة BFM أن الاشتباكات وقعت بالقرب من محطة مترو "ريشار - لونوار" وفي ساحة محطة قطارات "غار دي ليون" في باريس التي كان مقررا أن تصبح النقطة الأخيرة لمسيرة نظمها المتظاهرون في العاصمة اليوم.

Policiers, gendarmes et pompiers ont œuvré toute la journée pour garantir l'ordre public lors de cette journée de manifestation.

➡️ 59 interpellations à 20h.

Merci aux forces de secours et de sécurité mobilisées sur le dispositif. pic.twitter.com/29wiBFjhLA — Préfecture de Police (@prefpolice) January 18, 2020

وكانت التظاهرات سلمية في البداية غير أن عددا من المحتجين رفضوا مغادرة الساحة بعد انتهاء المسيرة رسميا، وبدؤوا بإلقاء الحجارة والزجاجات على عناصر الأمن وأضرموا النار في حاويات القمامة وأشجار عيد الميلاد وعدد من الدرجات النارية المركونة في المنطقة.

وحاولت مجموعة من المحتجين اقتحام مبنى محطة "غار دي ليون" وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفض مثيري الشغب، وأعلنت توقيف 59 من أصحاب السترات ممن شاركوا في الشغب.

المصدر: وكالات