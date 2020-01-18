بومبيو يؤكد لصالح أهمية دور التحالف الدولي في مستقبل العراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، وأكد له أهمية دور التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد "داعش" في حماية سيادة العراق.

وكتب بومبيو في "تويتر": "تحدثت أنا والرئيس العراقي صالح مرة أخرى اليوم عن الدور الهام والدائم للتحالف الدولي في المعركة ضد تنظيم "داعش... التزامنا بوقف التصعيد يظل ثابتا".

Iraqi President Salih and I spoke again today about the important and enduring role of the Global @Coalition in the fight against ISIS. Our commitment to de-escalation stands firm. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2020

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صدر عقب المكالمة بين بومبيو وصالح، إنهما "أجمعا على ضرورة خفض حدة التوتر في المنطقة"، مشيرة إلى أن بومبيو "أعاد التأكيد على الدور الهام للتحالف الدولي ضد "داعش" في تعزيز العراق دولة مستقلة ومزدهرة وذات سيادة".

وجاء الاتصال في ظل توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية غارة أمريكية اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.

المصدر: RT + وكالات