طوكيو وواشنطن تحتفلان بالذكرى الستين لمعاهدتهما الأمنية

تحتفل الولايات المتحدة واليابان اليوم الأحد، بمرور 60 عاما على توقيع معاهدة التعاون المتبادل والضمانات الأمنية بين البلدين.

وبعد مرور ستة عقود من تاريخ التوقيع، تظل هذه الوثيقة أساس التحالف الياباني الأمريكي الذي يعتبره الطرفان، ضمانا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء في بيان صدر عن وزارات الخارجية والدفاع في البلدين بهذه المناسبة: "مع الاحتفال بهذه الذكرى الستين، والنظر إلى الصداقة والثقة بين بلدينا على مدى 75 عاما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نحيي أسلافنا على حكمتهم وشجاعتهم وبصيرتهم".

وأعرب الجانبان في البيان، عن امتنانهم للعسكريين في كلا البلدين على "خدمتهم المتفانية الموجهة إلى حماية القيم والمصالح المشتركة"، ووعدا بأن التحالف الياباني الأمريكي "الذي يقدس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي"، سيواصل لعب دور حاسم في ضمان أمن البلدين.

ووعدت الولايات المتحدة واليابان، بمواصلة العمل في مجال تنفيذ المفهوم المشترك "لمنطقة المحيط الهادئ والهندي الحرة والمنفتحة".

وتم توقيع اتفاقية التعاون المتبادل والضمانات الأمنية، بين الولايات المتحدة واليابان في 19 يناير 1960.

المصدر: تاس