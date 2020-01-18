أميرة سبقتهما.. هاري وميغان ليسا أول من يخرج من عائلتهما الملكية

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، لا يعدان أول أفراد أسرة ملكية يخرجان من "عباءة الملكية"، فقد سبقتهما الأميرة السويدية مادلين في ذلك.

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ولفتت الصحيفة إلى أن مادلين، ابنة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، والمصنفة ثالثة على العرش السويدي بعد شقيقتها الكبرى الأميرة فيكتوريا، فضلت ترك بلادها والتوجه إلى نيويورك لتعيش حياة مختلفة.

وأضافت الصحيفة أن "مادلين غادرت إلى الولايات المتحدة حيث عملت في إحدى الجمعيات الخيرية التي أسستها والدتها الملكة سيلفيا، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها المحامي جوناس بيرجستروم، وفي نيويورك وقعت في حب الممول البريطاني الأمريكي كريس أونيل، الذي تزوجته في حفل أقيم في منزل العائلة المالكة، في قصر دروتنينغولم".

وأنجبت مادلين ثلاثة أطفال هم ليونور، ونيكولاس، وأدريان وعاشت خارج السويد خلال الأعوام التسعة الماضية.

وقالت "ميرور" إن مادلين كانت تعود إلى منزل العائلة المالكة لحضور الأحداث الملكية الهامة.

Swedish princess who left royal family for new life - just like Harry and Meghan Marklehttps://t.co/o4GkXOVo2Ypic.twitter.com/E4RoU7ChWz — Mirror Royal (@MirrorRoyal) January 16, 2020

وكان هاري وميغان أعلنا في وقت سابق أنهما تخليا عن مهامهما الملكية، وأنهما يتطلعان إلى أدوار أكثر تقدمية، وإلى الاستقلال المادي عن القصر.

المصدر: ميرور