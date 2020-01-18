أردوغان: الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا، معتبرا أن أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا أسقطت حكومة ليبيا الشرعية.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان في مقال لصحيفة "بوليتيكو"، إن "ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا"، وأضاف: "سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "ينبغي ألا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا"، وأضاف "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية".

المصدر: الأناضول