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الأمطار تغرق أستراليا بعد شهور من الحرائق

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ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا، خلال وقت مبكر اليوم السبت، في وقت مازالت فيه البلاد تكافح قرابة 100 حريق غابات.

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وتشهد ولايات فيكتوريا، ونيو ساوث ويلز، وكوينزلاند هطول أمطار شديدة، بعدما كانت هذه الولايات تضررت بشدة جراء حرائق الغابات التي أودت بحياة 29 شخصا، حتى الساعة.

كذلك تسببت الأمطار الغزيرة بإغلاق الطرق السريعة في كوينزلاند، التي شهدت 3 أضعاف معدل الأمطار الشهرية، ما أدى إلى غمر مياه الفيضانات لبعض المناطق السكنية.

من جهتها، قالت خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز، عبر "تويتر" إنها ستساعد في السيطرة على 75 حريقا في الولاية، منها 25 لم يتم احتواؤها حتى الآن، لكنها قالت أيضا إن بعض مواقع الحرائق لم تشهد هطول أي أمطار بعد.

يأتي تساقط الأمطار بعد موجة حرائق ضخمة اجتاحت البلاد، منذ سبتمبر 2019، وألحقت خسائر فادحة، حيث قضت النيران على مساحة 10 ملايين هكتار من الغابات والسهول، كما أدت الحرائق إلى نفوق مئات الملايين من الحيوانات، وبينها 25 ألف كوالا.

المصدر: رويترز

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