مادورو يفتح كازينو والمراهنات بالعملة الافتراضية

ذكرت الصحافة في أمريكا اللاتينية يوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كشف عن خطط لفتح كازينو في أحد فنادق كاراكاس الفخمة، تكون المراهنات فيه بالعملة الافتراضية "البترو".

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ونقلت وسائل الإعلام عن مادورو قوله: "من المزمع فتح كازينو دولي في فندق هومبولت، مع قبول الرهانات فقط بعملة بترو الافتراضية. جميع العوائد ستذهب إلى خزينة الدولة، التي ستوجهها إلى الرعاية الصحية والتعليم".

وتم إطلاق عملة بترو الافتراضية المدعومة باحتياطيات النفط في البلاد في أوائل عام 2018، عندما حاولت السلطات الفنزويلية إيجاد فرصة للتحايل على العقوبات الأمريكية الشاملة التي عزلت البلاد عن أسواق رأس المال الدولية.

لكن وبعد بعض الوقت، صار"البترو" نفسه خاضعا للعقوبات الأمريكية.

المصدر: "إنترفاكس"