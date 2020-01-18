 
مباشر
عاجل
أردوغان: أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة في حال إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا

مادورو يفتح كازينو والمراهنات بالعملة الافتراضية

أخبار العالم

مادورو يفتح كازينو والمراهنات بالعملة الافتراضية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3fr

ذكرت الصحافة في أمريكا اللاتينية يوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كشف عن خطط لفتح كازينو في أحد فنادق كاراكاس الفخمة، تكون المراهنات فيه بالعملة الافتراضية "البترو".

إقرأ المزيد
مادورو: فنزويلا دولة مسالمة ومتواضعة وترامب يريد حربا للاستحواذ على نفطنا
مادورو: فنزويلا دولة مسالمة ومتواضعة وترامب يريد حربا للاستحواذ على نفطنا

ونقلت وسائل الإعلام عن مادورو قوله: "من المزمع فتح كازينو دولي في فندق هومبولت، مع قبول الرهانات فقط بعملة بترو الافتراضية. جميع العوائد ستذهب إلى خزينة الدولة، التي ستوجهها إلى الرعاية الصحية والتعليم".

وتم إطلاق عملة بترو الافتراضية المدعومة باحتياطيات النفط في البلاد في أوائل عام 2018، عندما حاولت السلطات الفنزويلية إيجاد فرصة للتحايل على العقوبات الأمريكية الشاملة التي عزلت البلاد عن أسواق رأس المال الدولية.

لكن وبعد بعض الوقت، صار"البترو" نفسه خاضعا للعقوبات الأمريكية.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا