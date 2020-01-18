ترامب مغردا بالفارسية: اجعلوا إيران عظيمة مرة أخرى!

في تغريدة جديدة نشرها باللغتين الفارسية والإنجليزية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة إيران على التخلي عما وصفه بالإرهاب، والتركيز على "تحقيق أحلام" الشعب الإيراني.

وكتب ترامب: "يستحق شعب إيران النبيل - الذي يحب أمريكا - حكومة مهتمة بمساعدته في تحقيق أحلامه أكثر من قتله للمطالبة بالاحترام. وبدلا من جر إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

مردم نجیب ایران، که آمریکا را دوست می دارند، سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی، به آنها کمک کند تا به رؤیاهایشان دست یابند. رهبران ایران به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افکنی را کنار بنهند و ایران را دوباره باعظمت کنند! https://t.co/RLjGsC5WLc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

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وفي تغريدة سابقة نشرها مساء أمس أيضا، دعا ترامب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى ضرورة التحلي بالحذر في انتقاء كلماته، بعد أن وصف الزعيم الإيراني ترامب "بالمهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني، لكنه يريد في الحقيقة "طعن" بلاده "بخنجر سام في الظهر".



واعتبر خامنئي خلال خطبة الجمعة أمس، أن "حالة الحزن" التي سادت أرجاء البلاد بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، تدل على دعم الإيرانيين للجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT