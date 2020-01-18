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ترامب مغردا بالفارسية: اجعلوا إيران عظيمة مرة أخرى!

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ترامب مغردا بالفارسية: اجعلوا إيران عظيمة مرة أخرى!
Reuters YURI GRIPAS
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في تغريدة جديدة نشرها باللغتين الفارسية والإنجليزية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة إيران على التخلي عما وصفه بالإرهاب، والتركيز على "تحقيق أحلام" الشعب الإيراني.

وكتب ترامب: "يستحق شعب إيران النبيل - الذي يحب أمريكا - حكومة مهتمة بمساعدته في تحقيق أحلامه أكثر من قتله للمطالبة بالاحترام. وبدلا من جر إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

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ترامب يحذر خامنئي: يجب أن تكون حذرا في كلامك
ترامب يحذر خامنئي: يجب أن تكون حذرا في كلامك

وفي تغريدة سابقة نشرها مساء أمس أيضا، دعا ترامب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى ضرورة التحلي بالحذر في انتقاء كلماته، بعد أن وصف الزعيم الإيراني ترامب "بالمهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني، لكنه يريد في الحقيقة "طعن" بلاده "بخنجر سام في الظهر".

واعتبر خامنئي خلال خطبة الجمعة أمس، أن "حالة الحزن" التي سادت أرجاء البلاد بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، تدل على دعم الإيرانيين للجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT

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