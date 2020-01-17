واشنطن تحذر الأمريكيين من هجمات إرهابية في إيطاليا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطني الولايات المتحدة في إيطاليا من هجمات إرهابية محتملة، داعية إياهم إلى "توخي مزيد من الحذر والحيطة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في إيطاليا".

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وحذرت السلطات الأمريكية من أن "الإرهابيين يمكن أن يهاجموا بدون أي تحذير أو يستهدفون المواقع السياحية، ومحطات النقل، والأسواق والمجمعات التجارية، والمنشآت الحكومية، والفنادق والنوادي، والمطاعم ودور العبادة، والحدائق وأماكن الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى"، فضلا عن "المؤسسات التعليمية، والمطارات وغيرها من الأماكن العامة".

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية