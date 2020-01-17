بومبيو: نسعى للحصول من إيران على ضمانات بعدم حيازة أسلحة نووية

قالت واشنطن إنها تنتظر الحصول من إيران على "التزام بعدم امتلاك أسلحة نووية"، مؤكدة أنها "تعتزم فعل كل ما هو ضروري" لدفع الجانب الإيراني على "تقديم مثل هذا التعهد واحترامه".

وجاء ذلك في تصريح لبومبيو عبر برنامج Hugh Hewitt Radio Sho الإذاعي، ردا على سؤال إذا ما كان استخدام إيران للصواريخ البالستية يسوّغ ضرب منشآتها النووية مع الأخذ في عين الاعتبار اقترابها من صنع أسلحة نووية.

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وأضاف بومبيو: "هذا سؤال مهم وقد خصصنا له الكثير من الوقت للتفكير"، مشيرا إلى تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: تاس