تركيا تطرد 4 إرهابيين إلى بلادهم ألمانيا

نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الجمعة، عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله، إن السلطات التركية طردت أربعة إرهابيين إلى وطنهم الأم ألمانيا.

وأضاف صويلو: "تم ترحيل الإرهابيين الأربعة، في إطار الجهود المكثفة والنشطة التي تبذلها تركيا في مجال إعادة المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم".

وأشار إلى أن تركيا قامت منذ 11 نوفمبر 2019، بإعادة 179 مسلحا من أصول أجنبية إلى بلدانهم التي قدموا منها وشدد على أن أنقرة لا تعتزم وقف هذه العملية.

وجدير بالذكر، أن السلطات التركية أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء ترحيل المسلحين والإرهابيين الأجانب، المعتقلين في تركيا ومعسكرات في سوريا.

إقرأ المزيد

وتدل بيانات الداخلية التركية على أنه قبل بدء العملية كان يوجد قيد الاعتقال حوالي 1.2 ألف إرهابي من مسلحي داعش ينتمون إلى 40 دولة بينها روسيا.

وكانت أنقرة قد ذكرت سابقا، أنها قامت بترحيل مسلحين إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والمغرب واليونان وإيرلندا وأستراليا والولايات المتحدة وكوسوفو.

المصدر: إنترفاكس