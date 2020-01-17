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موسكو: ممارسات الدول الأوروبية ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي مع إيران

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موسكو: ممارسات الدول الأوروبية ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي مع إيران
Sputnik Grygory Sesoev
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن ممارسات الدول التي أطلقت آلية حل النزاع النووي مع إيران، ستؤدي إلى انهيار الاتفاق.

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وقال نيبينزيا: "إنه قرار مؤسف للغاية، وخطوة خطيرة جدا، قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على عملية انهيار الصفقة بين إيران والدول الأوروبية".

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مع إيران، وقالت إنها "اتخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأشارت هذه الدول إلى رفضها الاعتراف بحق إيران في تقليص التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، لكنها نفت انضمامها لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة أمر محبط للغاية ومصدر قلق كبير، وأن التصعيد سيؤدي إلى توتر جديد في المنطقة، فيما حذرت طهران من أنها سترد بحزم على أي إجراءات غير بناءة أو سوء نوايا تجاه ما يخص الاتفاق النووي.

المصدر: "تاس"

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