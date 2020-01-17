واشنطن تفرض عقوبات على القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء شافاربور لدوره في قمع المظاهرات

أعلن المبعوث الامريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، أن واشنطن أدرجت القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن شافاربور في قائمتها للعقوبات "لدوره في قمع المظاهرات" في بلاده.

وقال هوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن "شافاربور متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين، ويتحمل مسؤولية قمع 148 إيرانيا في نوفمبر 2019".

وأشار هوك إلى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على شافاربور استند إلى معلومات حصلت عليها "من مواطنين إيرانيين زودونا بأكثر من 88 ألف شهادة (تدل على انتهاك حقوق الإنسان).

وأكد هوك أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد إيران لحين تغيير سياستها.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في الـ15 من نوفمبر الماضي رفع سعر البنزين إلى 30 ألف ريال، أي قرابة 0.2 دولار، بزيادة وصلت إلى 3 أضعاف السعر السابق.

وتسبب هذا القرار باندلاع مظاهرات واسعة في عدد من مناطق البلاد، تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال شغب، حيث قام المحتجون بإضرام النيران في مكاتب مصرفية ومحطات وقود وغيرها من المواقع.

يتبع..