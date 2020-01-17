الولادات في الصين في أدنى مستوياتها منذ عقود

انخفض معدل الولادات في الصين عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن عدد المواليد لكل ألف شخص انخفض إلى 10.48 وهو أدنى مستوى منذ عام 1949 .

بشكل إجمال تم في العام الماضي تسجيل ولادة 14.65 مليون طفل في البلاد، وهو أقل بـ580 ألف طفل عن العام الذي سبقه.

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وتؤكد التقارير، أن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ارتفعت من 11.9 إلى 12.6 في المئة.

وتناقش السلطات الصينية، في الوقت الحالي، مسألة رفع سن التقاعد لمواجهة النقص في أموال صندوق المعاشات التقاعدية.

وأشارت الوكالة، إلى أن سن تقاعد الرجال في الصين يبلغ حاليا 60 عاما، وتقاعد النساء 55.

ومن أسباب تراجع مستوى الولادات في الصين أشار البروفيسور وانغ فنغ أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في إرفين إلى الهجرة الداخلية الكبيرة وعملية التحضر السريع، وثقافة العمل المحلية، وارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم، والتمييز بين الجنسين.

وأضاف أنه حتى إذا أزالت الحكومة الصينية جميع القيود المفروضة على ولادة الأطفال، فإن هذا لن يؤثر على الوضع كثيرا حيث إن جزءا صغيرا فقط من العائلات تريد أن تنجب ثلاثة أطفال أو أكثر.

المصدر: لينتا رو