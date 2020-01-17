استطلاعات: "أزرق-أبيض" يتفوق على "الليكود" وليبرمان سيد الموقف

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل، أن أيا من تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، وحزب "الليكود" اليميني لن يحصل على المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة لو نظمت انتخابات الكنيست اليوم.

وأكد الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ11 أن "أزرق-أبيض" برئاسة بيني غانتس يتفوق على "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ36 مقعدا مقابل 31، وأما بخصوص المعسكرات فكانت كتلة المركز-اليسار مع القائمة العربية المشتركة ستحصل اليوم على 58 مقعدا مقابل 55 مقعدا لكتلة اليمين.

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وكان سيحصل حزب "يسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على سبعة مقاعد في الكنيست، ما يجعل منه مجددا عنصرا رئيسا في تشكيل الائتلاف الحاكم.

وخلص استطلاع أجرته القناة الـ12 إلى أن تحالف غانتس يتفوق بمقعدين على "الليكود (34 مقابل 32 مقعدا) فيما يحظى حزب ليبرمان بثمانية مقاعد.

وأشار استطلاع للقناة الـ13 إلى أن "أزرق-أبيض" و"الليكود" كانا سيحصلان اليوم على 34 و31 مقعدا على التوالي مع ثمانية مقاعد لدى "يسرائيل بيتنا".

وتتجه إسرائيل إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي بعد فشل نتنياهو مرتين وغانتس مرة واحدة منذ بداية العام الماضي في تجاوز الخلافات القائمة بينهما وتشكيل ائتلاف حاكم.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية