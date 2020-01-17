"إيروفلوت" تغير موعد رحلاتها

أعلن ألكسندر نيرادكو رئيس هيئة الطيران الفدرالية الروسية "روس آفياتسيا"، أن شركة "إيروفلوت" الوطنية، غيرت موعد رحلاتها إلى إيران، ليصار إلى تسييرها نهارا لضرورات أمنية.

وذكر أن ذلك سيتيح التعرف على الطائرة بشكل أفضل في السماء وتقليل المخاطر المحتملة.

وأضاف: "في الفترة النهارية من اليوم، هناك إمكانية أكبر لتحديد هوية ونوعية الطائرات. على الرغم من أن هذه النقطة مثيرة للجدل، هذا الأمر ممكن عندما تكون السماء صافية، والطقس صحوا والشمس مشرقة. وإذا كانت السحب منخفضة، تتضاءل هذه الإمكانية. ومع ذلك في النهار، نعتقد أن هناك المزيد من الفرص لتحديد الهوية وبالتالي تقليل المخاطر. لذلك، غيرت شركتنا موعد رحلتها".

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وفي 8 يناير، أرسلت "روس آفياتسيا" برقية إلى شركات الطيران الروسية، توصي فيها بعدم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق والخليج، وخليج عمان.

وتمر رحلات شركات طيران "روسيا"، و"بوبيدا"، وS7، و"أزور اير" الروسية فوق إيران، حيث رفضت هذه الشركات وقف تحليق طائراتها في المجال الجوي الإيراني، وقالت إن التدابير الأمنية الإضافية المتخذة كانت كافية.

المصدر: تاس