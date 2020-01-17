عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان وبكين تحذّر

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن سفينة حربية أمريكية عبرت أمس الخميس مضيق تايوان، في خطوة أثارت امتعاض الصين.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب يوم الجمعة أن السفينة أبحرت شمالا عبر الممر المائي الحساس تحت الرقابة الكاملة للقوات المسلحة التايوانية ووصفت عملية الإبحار بأنها "مهمة عادية".

وجاء إبحار السفينة الأمريكية بعد أقل من أسبوع من إعادة انتخاب رئيسة تايوان تساي إينج وين بأغلبية ساحقة على أساس برنامج للنهوض في مواجهة الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.

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ودفعت بكين بحاملة الطائرات "شاندونغ" عبر الممر المائي الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني مرتين، خلال الفترة التي سبقت انتخابات تايوان السبت الماضي، ما أثار امتعاض تايوان التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة للترهيب.

ومن جانبها، قالت البحرية الأمريكية إن طراد الصواريخ الموجهة "شيلو"من طراز "تيكونديروغا" أتم عبور مضيق تايوان، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما تقوم الولايات المتحدة بمهام متفرقة عبر المضيق منذ عامين.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن الحكومة "تراقب عن كثب" وتتابع مسار السفينة الأمريكية، وحث الولايات المتحدة على "التعامل بشكل ملائم مع قضية تايوان وبطريقة لا تلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ولا ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملتزمة بتزويدها بالوسائل اللازمة للدفاع وهي المصدّر الرئيسي للأسلحة لتايوان.

وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، جعلت الولايات المتحدة من تعزيز علاقاتها الدفاعية وغير الدفاعية مع تايوان أولوية، رغم الغضب الصيني.

المصدر: "رويترز"