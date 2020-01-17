معركة قضائية في ألمانيا بسبب منحوتة تاريخية "معادية للسامية"

تتواصل في ألمانيا معركة قضائية تدور حول منحوتة تاريخية تعود للقرن الثاني عشر، وتوصف بأنها "معادية للسامية"، بعد أن قررت محكمة النظر في طلب شخص يريد إزالتها عن جدار كنيسة.

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وقالت محكمة في مدينة ناومبورغ شرقي البلاد إنها ستنظر، الثلاثاء القادم، في طلب شخص يهودي التمس من الأبرشية إزالة المنحوتة المثيرة للجدل عن جدار كنيسة كان يستخدمها الراهب الألماني، مارتن لوثر، للوعظ.

ويظهر على المنحوتة الموجودة في بلدة ويتنبرغ أشخاص يرتدون الطاقية اليهودية ويتغذون على الحليب من ضرع خنزيرة، في حين يرفع حاخام ذيلها، وتعلو المنحوتة عبارة معادية لليهود تمت إضافتها سنة 1570.

وأكد القس يوهان بلوك، أن الكنيسة "تشارك المشتكي رأيه" في كون المنحوتة مهينة بشكل غير مقبول، غير أنه أشار إلى أن الكنيسة "لا تريد إخفاء التاريخ أو إلغاءه، ولكنها تريد أن تسلك طريق التصالح مع التاريخ".

وأضاف "كنائس البلدة لا تريد أن تتحول المنحوتة إلى قطعة في متحف، وإنما ترغب في تحذير الناس وتذكيرهم بالتاريخ".

المصدر: "أسوشيتد برس"