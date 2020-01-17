 
مباشر
عاجل
المرشد الايراني: المقاتلون تحت قيادة قاسم سليماني قدموا المساعدة إلى غزة واليمن

محكمة أمريكية تصدر أحكاما بالسجن على إيرانيين اثنين بتهمة التجسس

أخبار العالم

محكمة أمريكية تصدر أحكاما بالسجن على إيرانيين اثنين بتهمة التجسس
Reuters Lisi Niesner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n375

أصدرت محكمة أمريكية أحكاما بالسجن على مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة التجسس.  

إقرأ المزيد
امرأتان أكاديميتان غربيتان تضربان عن الطعام في سجن إيراني
امرأتان أكاديميتان غربيتان تضربان عن الطعام في سجن إيراني

وحكمت المحكمة على أحمد رضا محمدي دوستدار، البالغ 39 عاما، وهو مواطن يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وأمريكية بالسجن لمدة 38 شهرا، على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه إلى جانب دفع غرامة تزيد على 14 ألف دولار أمريكي.

كذلك، حكمت المحكمة على الإيراني مجيد قرباني البالغ من العمر 60 عاما، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن 30 شهرا على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه .

وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جان دمرز في بيان، أن دوستدار وقرباني متهمان بالتعاون مع إيران.

المصدر: NewsABC

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا