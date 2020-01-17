القيادة المركزية الأمريكية تروج لقدراتها الجوية في الشرق الأوسط (فيديو)

نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يعطي لمحة عن القوة الجوية التي تتمتع بها القيادة في منطقة الشرق الأوسط من المعدات إلى القواعد.

جاء ذلك في مقطع فيديو مدته تقل عن دقيقتين، نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والتحالف، وردع الخصوم الإقليميين".

. @USAFCENT هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة ، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة . و #التحالف ، وردع الخصوم الإقليميين pic.twitter.com/xeHWnRU7N7 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 16, 2020

يشار إلى أن مقطع الفيديو هذا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص حالة توتر وتأهب بلغت ذروتها عقب العملية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتمثل الرد الإيراني على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق والتي تأوي عسكريين أمريكيين، في حين تتوعد طهران بما تصفه "إنهاء النفوذ الأمريكي الخبيث في منطقة غرب آسيا".

المصدر:"سي إن إن"