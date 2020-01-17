لاجئة عراقية تنافس الصومالية إلهان عمر في السباق للكونغرس الأمريكي

أعلنت اللاجئة العراقية داليا العقيدي، أنها ستخوض الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري، في مواجهة النائبة الديمقراطية إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.

وقالت العقيدي، في تصريح لشبكة "Fox News" "إنه في التنافس بينها وبين عمر، ستكون الأخيرة محدودة في استخدام خلفيتها كامرأة مسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، لأنهما متشابهتان أساسا في الخلفية والقصة".

وانتقدت العقيدي استخدام عمر سياسة الهوية في حملتها الانتخابية، وقالت إن "المسلمين والمسيحيين واليهود جميعهم أمريكيون"، كما انتقدت العقيدي تصريحات عمر المعادية للسامية، وقالت: "لقد سبق لإلهان أن اعتذرت عن تغريداتها السابقة عن إسرائيل التي لعبت على وتر معاداة السامية".

وبشأن برنامجها الانتخابي، تقول داليا العقيدي إن اهتماماتها الرئيسية هي الأمن في الداخل والخارج، والاقتصاد، معتبرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعمل بشكل رائع".

تجدر الإشارة إلى أن العقيدي، 52 عاما، لجأت عندما كانت في الـ20 من عمرها مع أهلها إلى الولايات المتحدة، وحصلت على الجنسية الأمريكية في العام 1990.

وكانت العقيدي، التي عملت على مدى 31 عاما في مجال الإعلام، أعلنت في العام 2018 ترشحها لمنصب المتحدث باسم الحكومة العراقية، عبر "تويتر"، وذلك بعدما أطلق حينها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي موقعا الكترونيا يتيح للعراقيين الترشح للمناصب الوزارية في الحكومة، لكنها ما لبثت أن عدلت عن رأيها.

المصدر: وكالات