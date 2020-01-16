رئيس غواتيمالا الجديد يقطع العلاقات مع فنزويلا

ذكرت وكالة أنباء غواتيمالا الرسمية، أن رئيس البلاد الجديد أليخاندرو جياماتي، أعلن اليوم الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإغلاق سفارة بلاده في كاراكاس.

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ونسبت الوكالة إلى جياماتي قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع".

في بداية نوفمبر الماضي، قال أليخاندرو جيامّاتي بعد انتخابه رئيسا لغواتيمالا، إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما سيتولى منصبه في 14 يناير.

وأعلن جيامّاتي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، أن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما لفنزويلا.

وأضاف: "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أمريكا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".

المصدر: رويترز