كييف تؤكد أن إيران أزالت آثار تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بالجرافات

قال ألكسندر روفين مدير معهد كييف لأبحاث الطب الشرعي، إن الأجهزة الإيرانية جمعت حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، بالجرافات.

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وأضاف روفين، الذي شارك في أعمال اللجنة الأوكرانية في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران: "أتاحوا لنا فرصة رؤية حطام الطائرة. قالوا إنها موجودة في مربض خاص، وهناك تبين أنهم كوموا الحطام بعد تجميعه بالجرافات، ولم نتمكن من رؤية أي شيء بشكل واضح".

وأكد روفين أن الجانب الإيراني، لم يمنح أفراد فريقه الوقت الكافي لدراسة الحطام بشكل دقيق.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات فيديو، ظهرت فيها جرافات وهي تنظف مكان الحادث، في إيران، لكن سفير طهران في لندن حميد بايد نجاد، وصف هذه المعلومات "بالسخيفة تماما".

من جانبه، لم يؤكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، المعلومات حول استخدام الجرافات في موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي