وزير الدفاع الإيراني: أمريكا رضخت لقدراتنا الصاروخية

اعتبر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، أن الولايات المتحدة رضخت لقدرات بلاده الصاروخية، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية في إيران بلغت مرحلة النضوج الكامل.

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وندد حاتمي في كلمته بالعمل "غير المسبوق" الذي قامت به أمريكا باغتيال قائد عسكري إيراني رفيع المستوى، وأضاف، أن "القضية الرئيسية للعدو هي استقلالية إيران وشعبها".

واعتبر أن رد بلاده الصاروخي على العمل الأمريكي، "أثبت للعالم قدرات البلاد الصاروخية على أرض الواقع وقدرة الإرادة والقرار الحازم لإيران".

وأضاف، أن "القادة العسكريين الأمريكيين الذين تعودوا فقط أن يستعرضوا قدراتهم الخاوية أمام أنظار الآخرين عبر صب النيران المكثفة على الدول الأخرى في حالة ضعفها وضد الشعوب العزلاء، قد شعروا ولو مرة واحدة بالحرارة اللاهبة للقدرات الصاروخية للحرس الثوري، ونأمل أن لا يختبر الأعداء إرادة الشعب مرة أخرى إطلاقا، لأن ما تم كان تحذيرا وصفعة فقط".

وشدد حاتمي على أن "وزارة الدفاع بإنجازاتها اللافتة في مختلف مجالات القتال البري والجوي والبحري والصاروخي والدفاع الجوي وتوفير جميع حاجات القوات المسلحة قد بلغت مستوى من التقدم بحيث لا يجرؤ أي معتد على التطاول والعدوان".

وتابع: "الصناعة الدفاعية في البلاد بلغت مرحلة النضوج الكامل، ونحن نواجه اليوم حربا اقتصادية معادية وسنحبط مخططات الأعداء ومؤامراتهم ضد الشعب الإيراني".

المصدر: فارس نيوز