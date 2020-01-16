برلين تؤكد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

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وقالت أنيغريت كرامب كارينباور في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "هذا التعبير أو التهديد كما تشاؤون موجود".

وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

المصدر: أ ف ب