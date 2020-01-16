بوتين يبحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

إقرأ المزيد

ووفق بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا"​​​.

تحدث رئيس الوزراء نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا.



كانت المكالمة دافئة وموضوعية وعزز مضمونها تفاؤل رئيس الوزراء بأن ملف الإفراج عن نعاما يساسخار يتقدم نحو إيجاد حل له. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 16, 2020

وكانت محكمة روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وتم اعتقالها في أبريل الماضي، حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.

المصدر: RT