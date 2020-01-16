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بوتين يبحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية

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بوتين يبحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية
Reuters SHAMIL ZHUMATOV
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

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ووفق بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا"​​​.

وكانت محكمة روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وتم اعتقالها في أبريل الماضي، حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.

المصدر: RT

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