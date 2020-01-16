إسرائيل.. 3 أحزاب يمينية تخوض الانتخابات بقائمة موحدة‎

قررت ثلاثة أحزاب يمينية إسرائيلية مساء الأربعاء، خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية.

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حيث قررت أحزاب البيت اليهودي واليمين الجديد والاتحاد الوطني خوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة يمينية واحدة يستثنى منها حزب عوتسما يهوديت برئاسة إيتامار بن غفير.

وسيرأس هذه القائمة وزير الدفاع نفتالي بينيت، يليه رافي بيرتس، فاييليت شاكيد ثم بتسالئيل سموتريتش في المركز الرابع.

وأعرب بن غفير عن سخطه الشديد لقيام بيرتس بإلغاء اتفاق الوحدة بينهما وأعلن أنه سيخوض الانتخابات لوحده.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الحاخام بيرتس أبدى الزعامة وأنه قام بالفعل الصحيح.

بدوره قال رئيس حزب كاحول لافان إن "ناخبي الصهيونية المتدينة فقدوا بيتهم السياسي" معتبرا أن "العنصرية ومعاداة مثليي الجنس وإقصاء النساء عن الحيز العام ليست بقيم يهودية".

هذا وستخوض 30 قائمة الانتخابات المقبلة، وقد أغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ23.

وقدمت 30 قائمة أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية بينها القائمة المشتركة، وأوضح رئيسها أيمن عودة، أن الهدف هو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي والوصول إلى 15 مقعدا برلمانيا وإسقاط رئيس الوزراء نتنياهو وإلغاء قانون كامينيتس والقضاء على العنف في المدن والقرى العربية.

المصدر: "مكان"