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مجلس النواب الأمريكي يحيل ملف عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ

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مجلس النواب الأمريكي يحيل ملف عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ
Reuters TOM BRENNER
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وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

وصوت 228 نائبا لصالح إحالة الملف، فيما صوت 193 ضده. وانقسمت الأصوات وفق التوجهات الحزبية.

ووافق المجلس أيضا على تعيين 7 نواب ديمقراطيين لخوض المرافعات ضد ترامب في مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يقود فريق الديمقراطيين رئيس لجنة شؤون الاستخبارات، آدم شيف.

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ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى من محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ مكرسة لأداء المشاركين القسم وقراءة مادتي الاتهام، وبالتالي لن يبدأ الاستماع إلى مداخلات المشرعين قبل الأسبوع المقبل على الأرجح.

وتجدر الإشارة إلى أن عزل ترامب من منصبه بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر لا يبدو واقعيا، إذ يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في المجلس (53 مقعدا)، ولم يبد أي واحد منهم تأييدا للاتهامات الموجهة إلى ترامب.

المصدر: وكالات

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