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"الجنائية الدولية" تعلن عدم اختصاصها بالتحقيق في اغتيال سليماني

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Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
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أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن عدم اختصاص المحكمة بإجراء تحقيق في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وأكد المكتب أن إيران والعراق والولايات المتحدة لا تعتبر أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية ولم تعترف باختصاصها وفق المادة 12.3 من ميثاق روما، وبالتالي فإن النظر في هذه المسألة خارج اختصاص المحكمة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أعلن أن إيران تعتزم رفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما تحدث رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله إبراهيم رئيسي، عن عزم طهران مقاضاة ترامب، معتبرا اغتيال قاسم سليماني "انتهاكا لجميع القوانين".

المصدر: نوفوستي

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