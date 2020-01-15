أوكرانيا تطلب من ألمانيا المساعدة في معاقبة المسؤولين عن إسقاط "بوينغ" في إيران

دعا رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، حكومة ألمانيا إلى المساعدة في معاقبة المسؤولين عن كارثة طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ.

وأكد زيلينسكي في مكالمة هاتفية أجراها، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه يتوقع إجراء تحقيق فعال والملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصا، علاوة على دفع حكومة طهران تعويضات مالية إلى أسر الضحايا والشركة المالكة للطائرة المنكوبة.

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ودعا الرئيس الأوكراني الحكومة الألمانية إلى "المساعدة سياسيا في هذه العملية"، كما شكر برلين على دعمها واستعدادها للتعاون "بغية التحقيق الشفاف والحيادي في الكارثة".

وذكر زيلينسكي أثناء استقباله اليوم أهالي عدد من ضحايا الكارثة أن عشرة خبراء أوكرانيين يواصلون عملهم في إيران بغية التعرف على جثث القتلى واستعادتها، علاوة على المسائل المتعلقة بالصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعود جثث الضحايا في 19 يناير تقريبا.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800"، في 8 يناير الجاري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران. واعترفت حكومة إيران بعد أيام بأن الطائرة أسقطت جراء "خطأ بشري" أثناء تحليقها فوق موقع حساس للحرس الثوري.

المصدر: RT