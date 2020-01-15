 
مباشر
عاجل
خارجية فرنسا: الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع

رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)

أخبار العالم

رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)
Reuters / Huseyin Aldemir
أكرم إمام أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2si

قدم رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، للرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة من 4 صفحات حول مشروع "قناة اسطنبول"، بالإضافة لطلب رسمي لمقابلته.

ووفقا لما نشرته صحيفة "حريات" التركية، فإن أكرم إمام أوغلو قدم الطلب إثر "مؤتمر المدن والبلديات الذكية" الذي عقد في العاصمة أنقرة.

وقال رئيس البلدية في تعقيبه حول تقديم الرسالة، إن "هذه اللحظة هي أثمن لحظة بالنسبة لي، لقد جددت طلبي لمقابلة الرئيس وقدمت له رسالة حول مشروع قناة اسطنبول".

وأضاف إمام أوغلو في تصريح صحافي لمجموعة من الصحفيين، أن البلديات تشارك في المؤتمر حيث سيتم تقاسم المشاريع المقدمة حول التكنولوجيا المتقدمة.

رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ekrem-imamoglu-cumhurbaskani-erdogana-4-sayfalik-mektup-verdi-41420568
رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ekrem-imamoglu-cumhurbaskani-erdogana-4-sayfalik-mektup-verdi-41420568
رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)
https://www.yeniakit.com.tr/haber/toplanti-oncesi-ilginc-anlar-ekrem-imamoglu-erdogana-o-zarfi-verdi-1009505.html

المصدر: صحيفة "حريات" التركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا