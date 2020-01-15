رئيس بلدية اسطنبول الكبرى يلتقي أردوغان ويقدم له رسالة من 4 صفحات (صور)

قدم رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، للرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة من 4 صفحات حول مشروع "قناة اسطنبول"، بالإضافة لطلب رسمي لمقابلته.

ووفقا لما نشرته صحيفة "حريات" التركية، فإن أكرم إمام أوغلو قدم الطلب إثر "مؤتمر المدن والبلديات الذكية" الذي عقد في العاصمة أنقرة.

وقال رئيس البلدية في تعقيبه حول تقديم الرسالة، إن "هذه اللحظة هي أثمن لحظة بالنسبة لي، لقد جددت طلبي لمقابلة الرئيس وقدمت له رسالة حول مشروع قناة اسطنبول".

وأضاف إمام أوغلو في تصريح صحافي لمجموعة من الصحفيين، أن البلديات تشارك في المؤتمر حيث سيتم تقاسم المشاريع المقدمة حول التكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: صحيفة "حريات" التركية