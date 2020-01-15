روحاني يوقع على سجل تعازي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة (فيديو)

وقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على سجل تعازي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت الأسبوع الماضي في طهران.

وقال روحاني في وقت سابق من اليوم، إن استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ كان "حدثا غير متوقع ولم نكن نتصور بأن يحدث مثل هذا الخطأ، وبطبيعة الحال فإن من ارتكبوا الخطأ هم المدافعون دوما عن أمن البلاد".

وكانت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت بالقرب من طهران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق يوم 8 يناير الجاري.

واعترفت السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية بسبب خطأ غير مقصود، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

وطلبت النيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم، من إيران، تزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

المصدر: وكالات