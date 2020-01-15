متحدث باسم الخارجية الألمانية: هدفنا من مؤتمر برلين أكبر من هدف محادثات موسكو بشأن ليبيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن هدف ألمانيا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا أكبر من هدف محادثات موسكو.

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وأكدت المتحدث أنه "ليس بوسعنا بعد تقديم قائمة دقيقة بالمشاركين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية".

وأضاف أن ألمانيا "تريد ببساطة حمل كل الأطراف على استخدام نفوذها في الدفع من أجل السلام".

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت أمس، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.

وأعلنت ألمانيا رسميا الثلاثاء، عن استضافة عاصمتها برلين، يوم 19 يناير، مؤتمرا دوليا حول التسوية في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة، يحضره الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: رويترز